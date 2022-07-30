民進黨新竹市長參選人沈慧虹30日至舊城區青創店家「早點出發」貝果專賣店，宣布「青創勇氣金」政策，未來將每年補助100名創業青年，每月最低生活費1.5倍，約兩萬多元。

沈慧虹30日與新竹市議員陳建名、劉康彥、施乃如、市議員參選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹共同出席青創政策記者會，共同交流討論青年創業議題。

沈慧虹說，要做青年最大的靠山，青年願意返鄉安居，樂業就交給她來幫忙，讓青年無後顧之憂在新竹「安居樂業」、創造無限的可能。

「早點出發」老闆童勇龍向沈慧虹逐一介紹「十萬伏特」司康、「神戶」貝果等商品，童勇龍說，「十萬伏特」司康名字發想於他喜愛的寶可夢動畫，店內風格也依此打造；他也說，舊城區早上時間較少店家營業，因此選擇7點半就營業，讓遊客早晨時段有店家可造訪。

童勇龍是土生土長的新竹人，從小住在舊城區，2018年開始從餐車做起，今年春天在大同路上開始經營「早點出發」，在這過程中，他騎著餐車慢慢貼近新竹這塊土地，也接觸更多新竹在地人，現在開了這家店面，透過與在地青年店家合作、串連，希望能讓從小生長的舊城區恢復光彩。

沈慧虹本周宣布推動「東門町造市計畫」，本周發布「特色街區風貌計畫」，昨天也舉辦大成街客廳會，與青年店家討論青年創業議題，「活絡舊城區」是政府、店家、在地青年一致的目標，也是共同的願景，而政府應該要盡最大的努力，提出各項可落實的政策，達到舊城再生的目標。

「人是所有政策的核心」，沈慧虹表示，勇龍致力推廣舊城區，青年為故鄉貢獻的心意令人動容，她今天提出「青創勇氣金」，未來將針對40 歲以下創業青年，每年提供100個名額，補助每月最低生活費的1.5倍約兩萬多元的「青創勇氣金」，幫年輕人加油，讓青年勇敢做夢，希望大家一起努力，讓舊城復興。