32年國民黨黨齡張東正參加國民黨提名彰化市長初選落敗，27日宣布退出國民黨掀起震撼彈，接著28日現任國民黨議員蕭如意也為無法爭取到黨內提名參選社頭鄉長，也宣布脫黨參選。對此，就有港媒指出，藍營現在恐釀出分裂危機，將使「民進黨坐享漁翁之利」，引發討論。

日前張東正宣布退黨，同時也指出國民黨選舉文化已經出現問題，長期耕耘黨務的人，得不到黨的支持，初選結束後，主委蕭景田一直表示要約我談年底選舉布局至今沒有，黃玉芬也都沒有聯繫。一番說詞，被解讀有備而來，掀起震撼，不少人看得驚奇，「入黨、退黨，一進、一出，在玩什麼啊」，有人存心看好戲，「這下子，林世賢躺著選也贏了」。

根據港媒《中評社》報導指出，現在彰化縣藍營資深老將紛紛退黨，引發分裂危機，這讓國民黨在當地的選情恐會有負面變數，最終讓較晚確定縣長人選的民進黨可望得利。該份報導也指出，現在國民黨彰化縣黨部目前並沒辦法消弭爭議，而黨主席朱立倫先前更被前副主席郝龍斌點名是製造提名爭議的人物，導致連選將都想保持距離，遑論出手整合的可能性，這也讓藍營基層相對擔憂。