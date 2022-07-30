晶片「供過於求」炸開，痛擊台積電夥伴也是競爭對手英特爾！美晶片巨頭英特爾上季營收暴跌逾2成，創下10年來最大衰退，受此衝擊，周五（29日）股價重挫近9%、收在36.31美元，為5年來最慘。對此，執行長季辛格（Pat Gelsinger）坦言，最新季度財報不如預期，令股東們和公司本身感到失望，「今天股價遭遇挫折，是我們應得的」。

季辛格接受美媒訪問時表示，「因為公司的業績和財測，做出一些調整，讓我們對自己失望，也讓股東感到失望。今天股價下跌是我們應得的。」

季辛格說，本季英特爾處於低潮，是因PC客戶消化累積庫存之際，也一直在削減訂單，預計下半年需求就會回升。

受到PC出貨量慘淡和數據中心新晶片推出延宕影響，英特爾上季營收下滑22％至153億美元，為10年來最大幅度衰退，虧損4.54億美元，毛利率由前一季的50.4％大減至36.5％，本季（第三季）營收估約150億~160億美元，遠遜於分析師預期的186億美元。

英特爾上季PC晶片部門銷售年減 25%至77億美元，數據中心晶片部門營收下滑16％至46億美元。第二季財報和本季財測雙雙遜於預期，並下修全年獲利展望，全年每股盈餘（EPS）由3.6 美元下調至 2.3 美元。

季辛格稍早提到，PC客戶調降庫存的速度是10年來從未見過的，在這種情形下，PC廠商會降低手中晶片庫存量。他強調「訂單將隨著庫存去化出現反彈，我們相信公司業績將在本季觸底。」

英特爾周五股價狂崩8.56%至36.31美元，創2017年9月以來新低價。