台中市工商投資策進會舉辦「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」特色市集，邀民眾到火車站前廣場吃吃逛逛。(林欣儀攝)

行銷台中市的特色伴手禮，台中市工商投資策進會30、31日兩天下午，在台中火車站前廣場舉辦「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」特色市集，市集中展出來自山、海、屯等各區的伴手禮品與文創特色商品，而台中十大伴手禮首獎的業者並將提撥部分收入款項捐作公益。

「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」活動下午在台中火車站前廣場登場，展出旅禾泡芙之家、甲文青文青茶專賣、堅果醬君、蜜友商行、巴部屋工房、采蜂林蜂業行等大台中特色商品，會場則以Vtuber小空、雨宮夢為主題布置，讓現場民眾體驗二次元文化魅力。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，此活動邀請全台超過40位VTuber拍攝伴手禮宣傳影片，並進行網路人氣票選，是全台首次、規模最大的VTuber PK盛會；活動中首次公布「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，入選的小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉等業者限量推出好吃糕餅及茶、咖啡等，讓民眾來歡度開心午茶時光。

為讓活動更有意義，工策會也邀請十大伴手禮首獎業者投身公益，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作等業者，都將提撥部分中秋禮盒販售收入捐給公益團體。

台中市經發局長張峯源表示，台中購物節去年創下291億消費成績，今年目標盼突破300億元，邀請伴手禮店家加入購物節特約店家，市府與民間攜手拚經濟。