日本演藝圈舞台看似光鮮亮麗，卻有不為旁人所知的辛酸，近來女團成員們為了保持自身競爭力，紛紛拋下自我拍攝性感寫真，當中人氣女偶像水湊みお面容姣好又帶有脫俗氣質，去年11月推出首本寫真，返鄉取景諸多大尺度畫面，通通帶有極強暗示味道，使她D級弧線和身材都被讚爆。

水湊みお去年11月曾推出首本寫真，大膽返鄉取景大受男讀者歡迎。(圖/水湊みお IG)

現年25歲的水湊みお唸大學時曾從事Cosplayer，2019年時才簽約女優事務所，隔年3月加入「＃ババババンビ」被培養為女偶像，成為隊中的藍色擔當，個人IG擁有超過23萬粉絲，她也藉著高人氣推出寫真，尺度姿勢毫不加以設限深受廠商喜愛，難怪今年7月又有新作推出，同樣大受男性粉絲喜愛。

據了解，這些美照刊在《花花公子》日本版，且已是1年前拍的照片，而翻開水湊みお的IG帳戶，可見她為宣傳放出預覽圖，PO清涼泳裝照只是基本款，搭配場景設計或是其他安排，更能抓住讀者眼球，對她而言要坐到桌子上面，一隻腳懸在半空中才足夠破尺度，給男性讀者解放平時壓力時的遐想空間。

水湊みお登上7月號日本《花花公子》，PO出諸多預覽照引人遐想。(圖/水湊みお IG)

網友們見到預覽圖後，紛紛留言：「波濤洶湧帶著點可愛」、「很可愛很漂亮又戀愛了」、「我好愛每張照片都好可愛」、「單獨一個人拍也很棒」、「我有一種感覺這組照片會打破既有寫真想像」、「妳太可愛了我要妳嫁給我。我可以向妳求婚嗎？」、「好美好性感妳是美麗的妖精」、「穿泳衣真的漂亮都很漂亮愛妳」。