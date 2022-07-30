極端氣候影響，熱浪相繼席捲法國、英國、西班牙、義大利等歐洲國家，創下高溫紀錄。與其在家吹冷氣浪費電，不如到室外「做任何愛做的事」。西班牙薩莫拉省（Zamora）上演「公園活春宮」，一對老夫老妻直接在長椅上忘情口交，16秒激戰片全被路人拍下。

綜合外媒報導，近期一段「資深版」三級片在網路上瘋傳，西班牙正面臨溫度飆破40度難耐，一對年過70歲的恩愛老夫婦熱情如火、慾火焚身，光天化日之下就在薩莫拉省（Zamora）濱海公園的長椅用嘴巴解渴。影片可以看到，阿嬤彎下身幫老伴服務，一旁則是大人、年輕人和孩童來回經過，他們似乎無動於衷，炙熱的心就像當前的太陽一樣無法擋，沉浸揮汗如雨的快感。

一旁則是大人、年輕人和孩童來回經過，他們似乎無動於衷。(圖/截自推特)

據悉他們已經不是第一次在這座公園做這檔事，如今16秒過程全被錄下，警方接獲投訴電話趕到現場阻止，他們已涉嫌違反妨害風化罪等罪，可能面臨6至12個月監禁或罰款。

影片曝光引起熱烈討論，有網友直呼「他們在慶祝7月26日的祖父母節!」、「我發現這座公園很常發生這種事…」、「等你們到這個年紀就會知道『把握當下、愛要及時』的重要。」、「受熱浪所苦，或許這就是所謂的解藥。」