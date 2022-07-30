台中有網友在路上發現1名右腳是義肢的外送員在騎車送餐，拍下照片說「想跟他說他很棒」，吸引上萬人按讚留言，網友說「殘而不廢，自食其力」、「真的值得鼓勵」、「為你加油！自立自強的最棒」；先前也有網友看見有外送員裝義肢在等餐，還有外送員則是坐輪椅送餐。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表圖片，1名外送員在台中青海路和弘孝路口處執行外送工作，他的右腳是義肢，即便身體不便，仍不畏身體障礙，在太陽底下發憤工作，相當勵志的背影照被後方騎士拍下，照片曝光吸引1.3萬人按讚，2百多則留言。

台中有網友在路上目擊1名右腳是義肢的外送員在騎車送餐，拍下照片說「想跟他說他很棒」，吸引上萬人按讚留言。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友紛紛留言「外送真的救了不少弱勢者，能有尊嚴的自力更生」、「我有看過少手臂的也很努力生活著，光想要催油門又要打方向燈」、「殘而不廢，自食其力」、「真的值得鼓勵」、「為你加油！自立自強的最棒」、「在台灣肯做事就不會餓肚子」、「這個我一定給小費」。

先前也名網友在臉書「爆廢公社」貼出1名外送員右腳裝義肢，頂著大熱天仍幫民眾排隊取餐送單的照片，留言寫下「外送員辛苦了」；還有名外送員日前在路上發現1名女同業大熱天在太陽下休息，不會找角落的陰影，一問之下才發現對方右腳是義肢，不方便停車，對方說因某次車禍，她的丈夫小孩全身亡，她獨活之下決定振作精神，當外送員，被問到如果遇到要爬樓梯送餐怎麼辦，她驕傲地說「我是殘但沒有廢」。