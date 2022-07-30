花蓮縣鳳林鎮第一兒童樂園啟用距今近40年，鎮公所爭取花東基金挹注，轉型為共融公園。（鳳林鎮公所提供）

老一輩鳳林鎮人兒時回憶，距離近40年的「第一兒童樂園」今重新啟用，鳳林鎮公所爭取花東基金千萬元補助，重新拉皮設計，增加健身器材、步道等設施，成為適合親子、銀髮長者使用的共融公園，保留原有大門牌樓和當時鎮長邵金鳳的落款，即將在年底卸任的鎮長蕭文龍卻未留名，他感性地說「只要認真有心，就會被鎮民記住」。

蕭文龍表示，38年前邵金鳳前鎮長規劃興建兒童樂園，如今重新啟用，藉此感念前人的用心，也提供鎮民鄉親好去處。

1984年，鳳林鎮第一兒童樂園在當時鎮長邵金鳳主持下落成啟用，也是許多老一輩鳳林鄉親的兒時共同回憶，有小迷宮、溜冰場、溜滑梯等。隨著時代變遷，原本嶄新的兒童公園逐漸老舊、雜草叢生，不僅陰暗不見天日，甚至成治安死角、髒亂點。

經鎮公所重新整理，移除不必要的雜木並整理環境，讓原本陰暗的兒童公園重見天日。鎮公所去年申請花東基金挹注1千萬元（公所自籌100萬）重建兒童樂園，設有7種健身器材與沙坑、親子鞦韆組、攀岩組、多功能溜滑梯等4大種類兒童遊樂設施，加上園區步道與座椅，成為最佳親子、銀髮長者共融使用的公園。

蕭文龍指出，兒童樂園規劃重點在共融，公所要打造適合長輩、親子、小朋友都能利用的場所，不僅有步道、庭園椅、各式各樣健身器材，還有小朋友們喜歡的沙坑與多種遊樂設施，園區的器材與遊樂設施均通過專業第三方查核認證，大家能放心使用。

他說，未來還將調整夜間照明亮度，老人家晚間飯後散步更放心。今天兒童樂園重新啟用，儀式簡單隆重，吸引許多民眾扶老攜幼前往參加、體驗鳳林第一座共融公園。