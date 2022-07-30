(21:25更新賽況)中華少棒隊30日在U12世界盃第2戰遭遇委內瑞拉，儘管先發左投高品翰4局上挨了支兩分炮，中繼的歐子喬下1局再挨3分炮，但中華隊5局下追回兩分，6局下再靠莊博淵冷靜選球，在滿壘時擠回追平分，仍使雙方5比5打入延長。可惜7局上突破僵局制中華隊陣腳大亂，一口氣丟掉5分，以5比10落後。

1局下1出局後中華隊莊博淵獲四壞上壘，此時貝坦古特首次投手犯規，讓莊博淵站上二壘得點圈。接著高品翰二壘滾地球造成客隊失誤，中華隊攻占一、三壘，結果貝坦古特二度投手犯規，奉送中華隊1分。

中華隊先馳得點後仍有機會擴大領先，但4棒歐子喬遭到三振，5棒陳柏笙擊出右外野安打，可惜高品翰從二壘直闖本壘遭到觸殺，沒能拿下第2分。

高品翰前3局雖被擊出兩支二壘打，所幸都能化險為夷，沒有失分。3局下委國換右投培瑞茲中繼，中華隊陳恩率先擊出二壘打，開路先鋒吳聖智補上左外野平飛安打，並盜上二壘，1出局後高品翰打出二壘滾地球，陳恩被觸殺在本壘前，幸好歐子喬靠快腿跑出內野安打，讓吳聖智攻下中華隊的第2分。

4局上，委內瑞拉拉莫斯率先擊出中間安打，高品翰三振托雷亞爾巴，接著被貝坦古特一棒打到中外野全壘打牆邊，中華隊的莊博淵雖然穩穩接殺，但高品翰下一顆曲球被瓦巴拉咬中，順勢送出右外野牆外，是中華隊本屆所挨的首支全壘打，被委國追成2平。

5局上中華隊換歐子喬登板中繼，游擊位置由邱允洲入替，高品翰移防中外野。1出局後委國基里諾斯敲安，昆特羅擊出游擊滾締造成邱允洲守備失誤，3棒米里安一棒將球掃成中外野3分全壘打，讓中華隊以2比5落後。

5局下中華隊反攻，陳恩遭觸身球保送，吳聖智則造成游擊手失誤，中華隊靠培瑞茲暴投攻占二、三壘，莊博淵擊出左外野1分打點安打，歐子喬的投手滾地球也送回吳聖智，兩出局後中華隊再換首戰逆轉功臣陳瑞鑫代打，可惜遭到三振結束此局攻勢。

6局上中華隊換上第3任投手鐘士旻，讓委國留下三壘殘壘。下半局中華隊最後反攻，委國換上賈西亞救援，中華隊首名打者簡紹翔敲出三游間滾地安打，代打呂冠聖遭到三振，鐘士旻打出游擊後方平飛安打，陳恩兩度擺出短棒都沒點好，最後打出游擊滾地球，仍將跑者護送上二、三壘。

委國這時故意四壞吳聖智，擠成滿壘對決莊博淵。莊博淵在滿球數後冷靜選到四壞保送，中華隊追成5平，可惜高品翰打出游擊飛球出局，讓比賽進入延長。

7局上啟動突破僵局制，從一、二壘有人打起，中華隊換上第4任投手陳宇恩，可惜游擊滾地球雙殺未果，再被拉莫斯擊出1分打點安打。兩出局後培瑞茲擊出二壘方向平飛安打，中華隊接力傳球卻暴傳本壘，接著瓦巴拉、桑切斯、賈西亞連續安打，中華隊這局損失慘重丟掉5分。