納豆（左）與女友依依今晚欣賞演唱會。（鄧博仁攝）

陶晶瑩（陶子）出道32年30日首度攻蛋，這場因疫情歷經2度延期的演唱會台上台下驚喜連連，一開場就由陶子的女兒荳荳擔任暖場嘉賓，16歲荳荳以編髮酷樣現身，一連帶來自創曲〈Boomerang〉、〈I-You〉等歌，不僅台風穩健承襲媽媽風範，創作能力同樣令人驚豔。荳荳落落大方地說：「剛剛唱的是還沒有釋出的歌，所以你們是第一批聽到的。」台下觀眾報以熱烈掌聲，還有人高舉寫著她名字的應援牌，尚未出道已有不少粉絲。

不僅如此，大病初癒的納豆更首次現身公開活動，與女友依依進場欣賞演出。染了一頭新髮色的納豆氣色看起來不錯，追問他近況，他僅點頭示意，至於想聽什麼歌？納豆僅表示：「每一首都期待。」透露開演前有打電話給陶晶瑩，為她打氣。

暖場結束後，大螢幕緊接著播放回顧陶子成長歷程的影片，例如大學不會彈吉他卻當上吉他社社長、成果發表還不小心燒了政大禮堂，進入演藝圈後主持過無數金獎晚會、超過35個節目，也寫過7本書，每個身份她都能發揮得淋漓盡致，但沒想到最不順的竟是歌唱事業，她曾長達5年沒有發片，一度以為自己再沒機會唱歌，也沒有想到自己的首場小巨蛋演唱會，竟然要大家把票留在身邊500多天才進場欣賞。