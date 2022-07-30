四川樂山市公安局「樂山公安」30日警情通報，發生於26日的沐川縣公安局某派出所員警李強疑因感情及債務糾紛，涉嫌持警槍於樂山市沐川縣擊傷楊姓女友等2人、再持械殺害3人後，棄械逃亡的重大刑事案件，犯罪嫌疑人於犯案後3天，被警方於30日在沐川縣黃丹鎮山中搜索時發現，凶嫌已墜谷死亡，經DNA比對身分相吻合。

通報指出，案發後，四川省市縣三級黨委政府高度重視，公安機關迅速啟動重大案件偵辦機制，全力緝捕犯罪嫌疑人。經過努力，於7月30日在沐川縣黃丹鎮山中搜索發現一具男性屍體，符合高墜死亡特徵。

經現場勘查、屍體核對總和DNA比對，確認係犯罪嫌疑人李強（男，36歲，沐川縣公安局某派出所民警）。目前，案件正在進一步偵辦中。 公安機關已同步跟進隊伍教育管理工作的通盤反思。

大陸紅星新聞此前報導，四川樂山沐川縣公安局27日通報稱：26日14時許，沐川縣發生了一起持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸的重大刑事案件，李強有重大作案嫌疑。經多方了解證實，嫌疑人李強為當地一名派出所民警，並與受傷的女子楊某關係密切。李強在持槍擊傷楊女和她的堂弟後，又驅車前往楊某老家，持械殺害了楊女的兩個稚齡女兒及她的王姓公公後逃逸。

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