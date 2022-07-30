俗話說「家有一老，如有一寶」，和長輩共享天倫之樂，是人生最幸福的事之一。有網友就分享家中長輩看電視時不小心睡著的日常畫面，笑說「究竟是怎麼做到全國統一的？」，沒想到這則貼文讓許多人感同身受，一致認為「關掉會被罵！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二社》發文，照片中一名阿嬤身穿花襯衫及碎花褲，身體橫跨椅子及沙發兩處，雙手高舉以極其豪邁的姿勢睡著，手裡還緊緊握著遙控器不放。原PO偷偷拍下睡著的阿嬤，忍不住和網友分享，笑說，「信不信把她的電視關了，她馬上起來罵你？到底是怎麼做到全國統一的」。

網友分享家中長輩看電視看到睡著的照片，笑說「是怎麼全國統一的」。（圖／取自爆廢公社二館）

貼文曝光後引發網友共鳴，忍不住留言回應，「我想全台灣的長輩都有這個毛病XD」、「老人家不是在看電視，都是電視在看他啦」、「就跟你說我沒在睡！幹嘛關我電視」、「阿嬤 ：哇謀困，哇勒聽電視」、「只是眼睛閉著休息而已啦」。

除此之外，也有網友替長輩發聲，「就想聽電視的聲音！」、「這是一種安全感，有點年紀就能體會了」、「電視的白噪音是慰藉老靈魂的心靈雞湯」、「等你們老了就知道」。

過去《中時新聞網》曾報導「美研究驚曝 開電視睡覺後果太恐怖」，美國西北大學醫學院針對552名銀髮族調查，研究顯示，在有夜間環境光下入眠的受測者中，有17.8%罹患糖尿病、40.7%體型肥胖，而在漆黑中睡眠者卻只有9.8%罹患糖尿病，僅有26.7%有肥胖問題。