桃園市私立貝格爾托嬰中心年初與巿府社會局簽訂準公共化服務合作契約書，允諾下半年月費調降為2萬元，但近期卻不願降價，逾30位家長紛紛向消保官和社會局投訴。（蔡依珍攝）

桃園市私立貝格爾托嬰中心中路館今年1月與巿府社會局簽訂準公共化服務合作契約書，允諾下半年月費從2.3萬調降為2萬元吸客，但7月卻兩手一攤不願降價，甚至影響家長申請1萬500元托育補助權益，逾30位家長紛紛向消保官和社會局投訴，市府坦言無法可罰，會展延2個月托育補助並助家長轉銜。

記者傍晚致電貝格爾托嬰中心，該中心周六晚無人接聽電話。

桃園區私立貝格爾托嬰中心，1月和社會局簽訂準公共化服務合作契約，允諾半年後調降月費，家長看中托嬰中心位於地段與交通便利的正光路，不但下半年調降月費，還可向巿府請領每個月將近1萬500元的托育補助，送托踴躍，但消保官7月下旬接獲30位家長的陳情，指出貝格爾預告下半年仍維持收取2萬3000元月費。

法務局消費者保護中心指出，多次和業者溝通，業者卻寧可終止準公共化契約也不降價，斥業者以準公共為號召吸客，卻造成家長於倉促之間，很難另覓適合的托嬰中心，甚至影響家長請領政府補助的資格，要求業者應該維護難得建立的企業形象。

社會局指出，按規定準公共最高上限是托育費2萬和餐費1000元，但業者堅持收取1.9萬托育費加4000元餐費，2度發公文、多次打電話溝通，對方都揚言退出，但也未依規定在60天前提出終止契約申請，坦言目前無法可罰，若業者8月不願降價，將終止契約，但會讓每月1萬500元的托育補助延長2個月，以利家長緩衝，並呼籲家長要到公所改申請每月5000元的育兒津貼補助。