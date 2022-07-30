桃園市私立貝格爾托嬰中心中路館今年1月與巿府社會局簽訂準公共化服務合作契約書，允諾下半年月費從2.3萬調降為2萬元吸客，但7月卻兩手一攤不願降價，甚至影響家長申請1萬500元托育補助權益，逾30位家長紛紛向消保官和社會局投訴，市府坦言無法可罰，會展延2個月托育補助並助家長轉銜。
記者傍晚致電貝格爾托嬰中心，該中心周六晚無人接聽電話。
桃園區私立貝格爾托嬰中心，1月和社會局簽訂準公共化服務合作契約，允諾半年後調降月費，家長看中托嬰中心位於地段與交通便利的正光路，不但下半年調降月費，還可向巿府請領每個月將近1萬500元的托育補助，送托踴躍，但消保官7月下旬接獲30位家長的陳情，指出貝格爾預告下半年仍維持收取2萬3000元月費。
法務局消費者保護中心指出，多次和業者溝通，業者卻寧可終止準公共化契約也不降價，斥業者以準公共為號召吸客，卻造成家長於倉促之間，很難另覓適合的托嬰中心，甚至影響家長請領政府補助的資格，要求業者應該維護難得建立的企業形象。
社會局指出，按規定準公共最高上限是托育費2萬和餐費1000元，但業者堅持收取1.9萬托育費加4000元餐費，2度發公文、多次打電話溝通，對方都揚言退出，但也未依規定在60天前提出終止契約申請，坦言目前無法可罰，若業者8月不願降價，將終止契約，但會讓每月1萬500元的托育補助延長2個月，以利家長緩衝，並呼籲家長要到公所改申請每月5000元的育兒津貼補助。
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