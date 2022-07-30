Darren（左起）、龍天翔、傅小芸分享拍戲趣事。（華視提供）

Darren、傅小芸、龍天翔前往關懷失智症朋友。（華視提供）

Darren、傅小芸、龍天翔品嘗失智症患者做的糕點與咖啡。（華視提供）

戲劇《你好，我是誰》演員龍天翔、邱凱偉（Darren）與傅小芸在劇中分別飾演失智症患者、照護者與醫理師的角色，有深刻的演出。今（30日）3人特別前往由台灣失智症協會成立Young 咖啡館與失智症朋友互動表達關懷，在現場還遇見劇迷店員，讓整場公益茶敘，更添感人互動。

66歲的龍天翔演失智症患者「水牛伯」過足戲癮，一場失智後去公園一個人下棋，遇到同樣失智的曹奶奶來指導他的棋藝，2人雖下同一盤棋卻各玩各的，他直呼像自得其樂般好玩。

他身邊有許多朋友患有失智症，曾看過患失智症的老奶奶被家人用麻繩綁起來帶出門散步，他驚訝地問為什麼這麼做？對方無奈表示：「如果鬆開就會亂跑或傷人。」也遇過不斷自言自語的失智症患者，這些例子都成為他揣摩失智症的範本。自嘲自己是「女兒控」的他也感性地說，如果自己發生失智的狀況，最擔心無法再照顧女兒生活。

邱偉凱與傅小芸驚訝失智症也會發生在年輕人身上，笑說：「應該要趁年輕時多做運動多跟人聊天互動，提早做健康檢查，預防一下失智的情況。」如果得了失智症2人最放不下的也是家人：「其實最放不下還是家人，也會擔心不記得很多跟家人共處的幸福時光。」

演了失智症患者後龍天翔很注意身體健康，每天都會慢跑，穿雨衣運動讓自己爆汗，笑稱運動還能治香港腳，也會和朋友打麻將，預防失智。他年老後才被子女逼著去做健康檢查，發現有痛風得嚴格控制飲食，菸酒都不敢碰。不過Darren隨即爆料他的酒量很好，每回拍戲放飯都和寇世勳、製作人一起喝高粱，龍天翔立刻語塞，引來爆笑。

龍天翔也自爆右耳全聾，早期在拍邵氏電影時，沒有任何安全措施，當時趴得離爆破點很近，一爆破耳朵瞬間耳鳴，年紀大後開始退化，耳朵已經聽不見10年，因為耳膜已遭震破，即使戴助聽器也聽不到。

他無奈說當時要申請殘障手冊，卻因另一隻耳朵健全無法申請，只能申請工傷領到賠償金11萬元。現在拍戲如果現場太吵雜，就會聽不到，但他打趣說，「我另一隻耳朵還是聽得很清楚，偷罵我還是聽得到。」