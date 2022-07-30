中信兄弟日前在國道上上演許基宏「交易案」，今天「國道公路警察局」在臉書粉絲團上放上2張罰單的照片，對此兄弟球團再次為此事向外界致歉。

兄弟球團在25日南下高雄，但一壘手許基宏被遺忘在新營休息站，由當天同樣南下的富邦悍將巴士救援，但後來因人員管理、國道路肩臨停等待球員上車引發安全疑慮。

對於此事兄弟球團在隔天就發表道歉聲明，「對於昨日（25日）中信兄弟球團巴士於國道路肩臨停等待球員上車一事，中信兄弟球團承認此為內部作業疏失，未來將更加強球隊人員管理、更審慎思考臨場應變方式，此事件造成大眾觀感不佳及可能造成用路人危險，中信兄弟球團表達最深的歉意。」

今天國道公路警察局在臉書上PO出兩張罰單，一張違規事由寫道「1、未依規定使用路肩（非故障）。2、行駛高速公路上下乘客（讓許基宏下車）。」，另一張則是「1、未依規定使用路肩（非故障）。2、行駛高速公路上下乘客（讓許基宏上車）。」

對此兄弟球團再做出回應，「今日（30日）中信兄弟球團尚未收到罰單，我們也是從社群媒體上看到罰單，若收到一定會按照規範受罰，對此事件再次表達最深的歉意。」