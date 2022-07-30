焢肉越黑越好吃？有正妹臉書分享吃焢肉飯的經歷，她表示和朋友去吃飯，叫了1份焢肉飯來吃，但當她一打開便當盒後，朋友嫌她的肉太黑，還笑稱是不是前幾天沒賣完的，她聽完後心裡相當猶豫「到底要不要吃」；然而，網一見焢肉照片後，直呼「超入味的啊，萬中選一啊」、「拜託這黑金焢肉呢！很兇的好不好」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1張照片，她表示和朋友去吃頓飯，當一打開焢肉飯便當後，朋友嫌她的肉太黑，還質疑這焢肉是不是前天沒賣完的，她一聽之後，心想這焢肉「到底要吃還是不吃」。

從原PO拍的照片可見，便當盒內有1顆蛋黃半熟的水波蛋，還有一些蔬菜，底層鋪著淋上醬汁的白飯，然而整片油亮的焢肉幾乎塞滿便當盒。

正妹買焢肉飯，其整片油亮的焢肉被朋友嫌太黑，反遭網友打臉「真不識貨」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種的才好吃」、「超入味的啊，萬中選一啊」、「老抽之類的醬」、「這陳年的欸！你賺到了」、「我覺得這樣超好吃耶！一定超軟嫩」、「不識貨」、「可是看起來滷有透，這個很好吃吧」、「拜託這黑金焢肉呢！很兇的好不好」、「百年老滷汁」、「這塊肉才更有味道好嗎」、「越黑越好吃」。