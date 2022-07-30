今天U12世界盃迎來兩大傳統強權美國、日本對決，不過最後結果卻令人吃驚，美國以21：6的誇張比數獲勝，其中在6局狂灌14分，加上日本全場罕見發生6次失誤，有7分是非責失分。而美國上一戰以24：0扣倒捷克，目前兩戰已豪奪45分，真的相當可怕，或許他們凌厲的氣勢讓日本在比賽時有點緊張了。

Shunei Kashiwagi of @samuraijapan_pr hit a 2-run homerun to put his team on the score board and now trails @usabaseball12u 3-2! #U12WorldCup #Tainan pic.twitter.com/v9n5W0n1nb — WBSC #U12WorldCup ⚾ (@WBSC) July 30, 2022

U12世界盃進入第2天賽程，美日對決想必也是一大焦點，美國在上一戰狂掃24分，日本則是迎來首戰，此戰美國共敲出18支安打，並在6局攻下14分奠定勝基。比賽首局美國率先取得3：0領先，下半局日本反攻，柏木春瑛轟出左外野全壘打追成2：3。但4局又被薩肯(Jonah Saken)攻下2分，日本接著丟出暴投再送對方2分。

不過日本立即追回分數，柏木春瑛貢獻二壘安打戰成6：7。但到比賽6局賽況風雲便賽，美國安德森(Colin Anderson)放送滿貫炮，下一棒(Anthony Frausto III)佛勞斯托接力演出「背靠背」全壘打，日本換了3名投手仍擋不住對方攻勢，加上全場出現6失誤讓出7分，最後就以超大分差吞敗，接著明天他們要對上韓國。