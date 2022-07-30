美國空軍透露，其有意在2027財年將所有最先進版本的RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機退役；軍事分析師指出，該軍種做出此決定的原因，除了昂貴的全球鷹難以在中國大陸先進防空砲火中生存之外，也可能代表其後繼者、仍受美軍嚴格保密的RQ-180「大白蝙蝠」（Great White Bat），已接近正式服役，或甚至已在某種程度上參與實際任務。

軍事新聞網站「Breaking Defense」揭露，美國空軍壽命週期管理中心（AFLCMC）6月曾寫信給全球鷹的製造商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman），告訴該公司應以美國空軍全球鷹將於2026年全數退役為前提，規劃零組件採購等相關機隊支持計畫。

美國空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）稍後證實，該軍種確實有意淘汰所有9架最先進版本的RQ-4 Block 40，但澄清預計退役時間為2027財年，而非2026財年；他強調，這類傳統情監偵（ISR）資產因應同等級對手威脅的能力有限，故美國空軍願意承擔短期風險，以加速對高存活性平台的投資，確保未來贏得高強度衝突的能力。

軍事分析師特雷維西克（Joseph Trevithick）在新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」指出，美國空軍近年來持續推進全球鷹退役計畫，且過程相對順利，RQ-4 Block 10和Block 20已全數淘汰，Block 30則預計2023年退役。參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將先前曾表示，退役RQ-4 Block 30所節省下來的經費，將被用於投資「突穿性情監偵能力」（penetrating ISR capability）。

特雷維西克表示，目前有大量證據表明，美軍已獲得一款通常被稱為RQ-180的機密匿蹤無人機，故美國空軍願意如此明確地給出RQ-4 Block 40的退役時間，可能代表RQ-180即將準備好接棒，甚至可能已開始有限度地參與實際任務，如2021年便有1架疑似是RQ-180的航空機飛越菲律賓上空，被認為可能參與周邊區域的偵察任務。