欲加之罪，何患無辭！1名女網友日前在男友家中翻到男友高2時的相簿，發現裡頭有許多男友與當時女友的親密合照，有搭肩、摟腰、擁抱等動作，她馬上要求男友交代清楚，但男友解釋已是20年前的事，早就忘了，該女網友仍暴怒罵「你還是不覺得自己有錯就對了，那我們分手吧，我成全你去找她」。

該女網友在臉書「匿名公社」上發文，她日前到男友家，發現對方家中有許多本相簿，裡頭記錄著男友小時候與學生時期的照片，而其中1本相簿竟有多張男友高二時與當時女友的合照，2人甚至有搭肩、摟腰、擁抱，原PO隨即要求男友交代清楚，為何合照保留至今，而對方卻一直解釋不清。

女網友翻到男友20年前相簿，發現裡頭有許多男友與當時女友合照，男友解釋早就忘了，女網友仍罵「那我們分手吧，我成全你去找她」。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友之後傳訊息要求男友講清楚，男友則說已經過了20年，那些相簿他早就沒有再翻閱了，也不記得有那些合照，原PO最後說「你還是不覺得自己有錯就對了，那我們分手吧，我成全你去找她」，讓男友相當傻眼，男友之後不斷打電話，原PO都不願接聽。

其他網友紛紛留言「要出軌也不用留個照片，有個照片不代表是留戀，可能只是回憶，遺憾，教訓」、「我老公前任們的照片、卡片他都留著，我也沒丟，還幫他整理好放整理箱」、「欲加之罪，何患無辭」、「我想跟你男朋友說趕快放生妳」、「繼哥吉拉事件後，這篇也是奇葩文」、「分手吧，都二十幾年前的事了」、「分手，男生值得更好的」、「都20幾年了，心眼也太小」。