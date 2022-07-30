導演廖士涵極力爭取執導《滴水的推理書屋》。（三禾行銷提供）

茁劇場《滴水的推理書屋》是台灣少有的偵探推理劇，導演廖士涵曾執導破億電影《粽邪》系列，他極力爭取執導本劇的機會，笑說自己「從鬼屋來到了推理書屋」。他相中李沐飾演劇中的檢察事務官，認為她的眼神太吸引人，「很靈動，感覺像隨時在想事情。」

廖士涵對李沐因辦案第一次上推理書屋找羅宏正這場戲印象深刻。這場戲在開拍前就密集排戲演練，曾試了好幾種不一樣的表演方式，「李沐先演了一種演法，表演跟我想的有出入，我們溝通後，都往好的方向調整。」特別令他注意的是李沐準備了一大本厚厚的角色功課資料夾，大讚她非常認真。

李沐說拍攝《滴水的推理書屋》簡直是一夜「登大人」，「過去演的戲不必到命案現場，不必驗屍，演出《滴水》是很大的挑戰，感謝導演找我，完成了一部對我自己很加分的劇集。」因為飾演公職人員，她用心揣摩辦案人員的急迫心情，在拍攝的2個月時間內「稍微長大些」。

《滴水的推理書屋》原著是知名作家臥斧，由王小棣老師帶領廖士涵導演、其他名導，以及本劇編劇丁虹宇，經歷上千小時討論出「由文本出發，固守原著精神，展現變化莫測人性，探討冤案如何發生」的創作精神，擷取原著中的元素，加以改編而成。

劇中令人膽戰心驚的是推理書屋店長兼推理社社長羅宏正對人性的不信任，以及對10年友情的懷疑，加上成員們各有不能與人道出的心底事，讓負責辦案的李沐無法相信任何人，只相信自己，全劇充斥陰邪的人性黑暗面。

廖士涵導演表示，「這種人性黑暗面跟鬼片可說一模一樣，鬼片恐怖的是鬼，但現實中，恐怖的是人才對。」拍過電視劇《積木之家》《粽邪》系列，廖士涵導演這幾年都在跟鬼打交道。現在他自嘲回到人的世界，感到處處有凶殺案的現實世界難道就不比鬼界可怕？「劇中死了幾個人，到底為何被殺？有的又為何這麼晚才被發現死亡，想一想就細思極恐。」王小棣老師看完全片，每遇到人就說：「有比《滴水的推理書屋》好看的推理劇，來找我！」

《滴水的推理書屋》8月6日晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信中午12點上架、台視晚上10播出、隔週一LINE TV播出。