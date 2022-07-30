住在南區國光里的潘明正，以身作則，帶領全家人投入志工行列，熱衷公益服務，今年6月與太太張蕙蘭雙雙獲得台中市府食物銀行傑出志工表揚，30日再度獲選南區模範父親，他的子女也一同出席，為爸爸感到高興。

台中市111年南區今年共選出25位模範父親，表揚大會今天在南區公所大禮堂舉行，由台中市水利局長范世億代表頒發獎牌給模範父親，立委黃國書、市議員邱素貞、南區區長陳佩玉、國光里長陳雅惠等人都到場致贈賀匾，表達祝福，並與受獎人與家屬合影留念。

陳雅惠表示，潘明正今年69歲，16歲時，舉家搬遷至南區國光里，迄今超過50年，與太太張蕙蘭結婚45年，育有兩子皆成家立業，並有孫子女4人，子孫皆有優良成就，三代同堂，家庭和樂、幸福。

潘明正說，獲選模範父親很高興，也祝福全天下的爸爸父親節快樂。對於子女的教育，他以身教代替言教，採取自由派方式，讓小孩自我發揮，只要小孩不學壞就好，參與社團活動30餘年，長期擔任志工，有益身心健康，很不錯，也因此目前全家都是快樂志工。

邱素貞說，父親是家裡的靠山，每位得獎者背後都有一段感人的故事，足為社會典範。潘明正熱心公益活動，擔任台中地檢署榮譽觀護人25年以上，輔導更生人重回社會並多次獲得法務部表揚，參加金龍同濟會30餘年，每年舉辦慈善救濟、扶助弱勢家庭，潘明正以身教代替言教，獲選模範父親，實至名歸。