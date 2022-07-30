大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚8年，育有一女Rhea，雖然已42歲了，仍保有少女美貌和姣好身材，近日，她到錄製綜藝節目，經紀人也以vlog方式記錄下來，讓大家看到女神接地氣的一面。

高圓圓從青島到安吉錄製一檔綜藝，但因為行程較趕，她不僅要自己化妝，還連續2天只睡4小時，不過她仍露出親切笑容，即使腳後跟被鞋子磨破，她也直接拖掉鞋子走在路上，一點都沒有女明星架子，相當接地氣。

高圓圓素顏被指老態。(圖／取自新浪娛樂)

不過有人認為高圓圓已保養很好了。(圖／取自高圓圓經紀人小紅書)

而素顏出鏡的她，也引起網友熱議，不少人曬出她素顏近照，指她眼睛小一圈外，黑眼圈和眼袋很深，法令紋還有些明顯，略顯憔悴老態，感嘆女神也不敵歲月，但其實仔細看視頻，並不像網友截圖的誇張，42歲的她依舊保有清新氣質，皮膚狀態也維持很好，不用化妝就很漂亮，天生麗質讓粉絲都直呼「42歲我要有你這個狀態，做夢都笑醒」，表示應該是截圖角度讓她看起來狀態不佳。

其實，高圓圓過去就被網友批評變老，但她坦然面對，表示這是她早就清楚的事，不過她認為身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此她還是希望能用演技及作品證明一切。