「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」共有2萬8500位名額，短短1周已申請額滿。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」共有2萬8500位名額，短短1周已申請額滿。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

為鼓勵全台旅行業者帶團暢遊台中市，台中市觀光旅遊局推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，自7月22日啟動至29日，2萬8500位名額，短短1周已申請額滿，預估可創造超過1億元觀光產值，期待遊覽車穿梭街頭的繁華景象再現。

「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」鼓勵全台旅行業者帶團至台中市旅遊、住宿、消費，透過在地特色產業故事館、觀光工廠的多元手作、米其林推薦餐廳、夜市特色小吃、台中優質旅宿等，深度體驗台中之美，同時帶動台中市旅宿業及觀光相關產業。

該計畫鎖定8人以上團體，提供每團每人1000元獎勵申請，每團申請上限3萬元只要符合2天1夜以上行程，其中至少1夜住宿於台中合法旅宿，並參訪台中景點至少2處，並於觀光工廠或產業故事館至少參加一項手作體驗或深度參觀導覽，及至少2餐於台中市餐飲業用餐，即可申請獎勵。

台中市觀旅局長韓育琪指出，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」自22日啟動至29日止，獲得全台旅行業熱烈參與及支持，短短1周以來，2萬8500位名額已申請額滿，預計引客2萬8500人次旅客至台中住宿、旅遊及消費。

若依據交通部觀光局2020年國人旅遊狀況調查報告，國人每人住宿1天平均消費3611元計算，預估此波可創造超過1億元的觀光產值。

觀旅局表示，由於全台旅行業熱烈支持參與，目前線上表單暫時關閉，待審核及後續執行結果，如有名額釋出，將隨時公告於台中觀光旅遊網重新開放受理申請，期待未來能看到台中市街頭遊覽車來回穿梭，觀光業熱鬧滾滾、蓬勃發展的復甦景象。