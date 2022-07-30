林智堅30日在臉書公布遞交給台大學術倫理審查會的資料，黃揚明爆料2015年版本的研究大綱檔案封面，林智堅的英文姓氏竟是Wang，引發網友瘋傳。(圖截自黃揚明臉書)

民進黨桃園市長參選人林智堅30日在臉書公布遞交給台大學術倫理審查會的資料，媒體人黃揚明爆料2015年版本的研究大綱檔案封面，林智堅的英文姓氏竟是Wang，引發網友瘋傳。林智堅團隊晚間澄清是台大國發所提供的草稿範本，再度斥是抹黑，也強調檢閱文件屬性可發現最終修改版本為2017年1月24日，也是林智堅論文口試最後修正的日期。

黃揚明在臉書發文表示，林智堅公布的2015年12月研究大綱檔案的封面，林智堅的英文名字姓竟然是「WANG」，反問：「這位王先生是誰？」並打趣預判林智堅陣營會稱是論文大綱的草稿，「英文名字是原本所方提供的範本，當時還沒撰寫英文名字，2016年2月1日的檔案中，就已經寫上林智堅正確的英文名字了。請外界不要任意造謠、抹黑。」該封面遭網友瘋傳，甚至諷刺：「自爆成這樣！」

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞晚間駁斥，只要搜尋台大國發所所提供的範例文件網站，即可知道這段文字是來自於草稿中的示範，斥相關有心人士只顧抹黑，無瑕就事實查驗，並附上連結供查證。

關於PDF建檔時間差異，黃韋鈞也說明，若查閱文件屬性即可發現其最終修改版本為2017年1月24日，也就是林智堅市長論文口試最後進行修正的日期。