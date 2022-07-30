北市議員游淑慧批：阿中將侯友宜「好好做事」直接倒裝「把事做好」。圖/取自臉書

「好好做事」、「把事做好」做事信念一樣，算不算是抄襲？不過，如果是同樣要選六都市長的參選人用類似口號，恐怕就另當而論了；台北市議員游淑慧今天在臉書上PO文指出，「處處有抄跑；新竹抄到台北；台北抄到新北」，文中並直指，阿中連想都懶得想，直接抄新北市長侯友宜，再倒裝改成「把事做好」。這叫什麼？靠勢、打混。

北市議員游淑慧批：阿中將侯友宜「好好做事」直接倒裝「把事做好」。圖/取自臉書

北市議員游淑慧批：阿中將侯友宜「好好做事」直接倒裝「把事做好」。圖/取自臉書

游淑慧指出，「陳時鐘：把事做好。」大家都知道侯友宜市長常常掛在口邊的是「好好做事」，樸實無華的四個字，和他出身警界有關，真的叫他講文青話，他也講不出來。但阿中呢，直接抄襲倒裝改成「把事做好」。

游淑慧接著表示，「林佳龍：大台北生活圈。」雙北生活圈早已努力做了16年，還需要台中來的林佳龍來碎念？不懂新北市政沒關係，要抄也抄蘇貞昌的，怎麼會有勇氣去抄對手侯市長的城市治理？

游淑慧貼文並直接點出，「林佳龍選新北，迫於無奈；陳時中選台北，柿子挑軟的吃」兩人都只想混過這4個月，看還有沒有更高的位置爬。「林佳龍+陳時中 雙箭步雙抄跑！」