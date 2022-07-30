淡水為全台女子首學發源地，新北市政府為推動「淡水女路」，與新北市社區旅學關懷協會和旅學堂合作，培訓種子導覽人員，第2期學員完訓後，於今（30）日舉辦「淡水姑娘、女力綻放」導覽活動並重新編製淡水女學堂的故事為女路小劇場2.0版，在滬尾故事館首度發表。

該活動由真理大學台灣文學系副教授戴華萱主持，她表示，淡水最為人稱許的事物都與女姓有關，如阿婆鐵蛋、阿嬤酸梅湯、3姊妹阿給、英國奶奶…等，這些都奠基於150年前，馬偕博士夫人張聰明興辦女子教育，影響後世源遠流長。

女路小劇場2.0版由第一期學員表演，重現台灣知名女醫師蔡阿信和淡水女學堂校長金仁里的故事；以及後續加拿大來台的女宣教師黎瑪美和安義理姑娘的故事。

社會局長張錦麗表示，新北市推動性別平等，女路的開發不僅從女姓視角彰顯女力的奮鬥和成就，還可結合當地的歷史人文風景，透過導覽人員的培訓，為女性創造二度就業機會，像在第2期的學員中，就有將近九成五有此需求，其中還包含居住在淡水的新住民。新北市除了淡水女路，還有菁桐女路和貢寮海女。

淡水區長巫宗仁表示，女路就是女性發展軌跡的地景以並彰顯女性發光發熱的故事，像是知名高爾夫選手涂阿玉就是在淡水台灣高爾夫球場拜師，雲門劇場舞者羅曼菲也在淡水受林懷民之邀加入，另有藝術家、文學家等豐富故事。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，淡水無論是藝術、體育、人文、音樂、醫學，甚至是最貼近生活的美食，都能看見堅毅女性的身影。「淡水女路」除在將捷金鬱金香酒店二樓滬尾故事館有展演外，還有許多珍貴的影像展出，歡迎大家一起來聽一場「淡水姑娘、女力綻放-愛與勇氣的微姯旅行」。