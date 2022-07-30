陳時中回主場拜票 蔡英文、賴清德都來了。曾薏蘋攝

民進黨台北市長參選人陳時中今出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會理監事聯誼晚宴」，分別與蔡英文總統、副總統賴清德同台；陳時中說自己是「斜槓人生」；蔡總統說，牙醫師服務參與公共事務的熱忱源源不絕；暗喻就像「時鐘不會停」；賴清德則說，牙醫師非常適合從政，遇到惡勢力，會有專業能力「虎口拔牙」。

陳時中今在自己牙醫界主場，「凍蒜聲」不斷，連蔡總統、賴清德也在牙醫界「凍蒜聲」中離開。

今天給足陳時中面子，不僅正副總統到場，衛福部長薛瑞元、次長王必勝也都出席。蔡總統致詞感謝牙醫全聯會等加入兒童保健、國小學生餐後潔牙等計畫，並說，有牙醫師真的有幸福感覺，希望牙醫師可以在擴大公共服務上，做更多事情。

她還說，之前曾常常打電話念陳時中，提醒趕快處理一些很重要的政見，相信以牙醫師朋友的執行力、協調力以及專業能力，不只能做好事、做對事，也能承擔更大的責任。

陳時中致詞時指出，上次在牙醫界選舉快要30年了，這次重新再來，選的是台北市長，請大家惠賜一票；他現在是斜槓人生，沒有辜負自己、也沒有辜負大家的期待，也證明牙醫師參與公共事務沒有漏氣。

他說，謝謝總統給予機會，讓他參與台北市長選舉，確實在台北市要選舉「很困難、很困難」，但責任來了他就扛；未來斜槓人生若進到市府，盼努力讓台北更好、市民更好，讓世界看到台北。

蔡總統離開後，接著到場的賴清德，一樣大受歡迎，上台致詞時，賴清德上台時，牙醫師全聯會理事長陳建志更高喊，「牙醫界一定當你後盾，總統好」。

賴清德致詞時不忘為甫上任衛福部長薛瑞元請託，要在場牙醫師，不要陳時中不做部長後就不幫忙了，要給薛部長幫忙，「大家逗陣看看，都很專業」。

他說，牙醫過去傳統形象已被陳時中突破，當部長、疫情指揮官也可以做得很好，不僅做得好，還讓牙醫師考試分數越來略高、名字「嘉玲」吃東西都可以打折，許多女孩出生，爸爸媽媽也都取名為「嘉玲」，未來還要突破過去形象，在政治上得到人民支持。

他說，牙醫師從政非常適合，政治上碰到利益團體，甚至特定惡勢力，要有專業能力「虎口拔牙」，碰到不好政治文化，還要能做根管治療，碰到大範圍一排問題，還要做牙周治療，遇到弱勢，還要耐心幫忙洗牙、補牙，維持身體健康，政治人物也是一樣，不僅醫師從政適合，牙醫師也適合；當選一定要做到大家滿意。