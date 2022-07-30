2022年Footland盃「全民來定向體驗賽系列」桃園站，今天（30日）在桃園虎頭山公園登場，將近250名大、小選手齊聚參賽，包括資深體育主播田鴻魁、無黨籍市議員「教官」陳品杰和甚至從屏東遠道而來的選手激戰，最終意外由41歲前電影錄音師陳煜杰和屏東聽障野跑好手柳旻宏分別拿下總排前二的佳績。

Footland盃全民來定向體驗賽系列桃園站是今年第4站體驗賽，參賽人數一場比一場還多，而且因為今年全民運動會其中一個競賽項目是定向越野，不少遠道而來的全民運定向越野選手也加入，希望吸收更多的參賽經驗，這站賽事採順點制，共有15個點，賽道都在虎頭山公園內，主要規劃賽事的國手林冠宇透露，桃園站距離長，路線雖然相對簡單，但環境有挑戰性，且參賽者必須看得懂地圖，因為過去地圖比例是1比4000，這次是1比10000，看地圖的難度增加。

桃園站沒有分男女組別只排總成績，最終由已經有兩年定向越野經驗的前電影錄音師陳煜杰，以完全沒有失誤的表現，以46分21秒奪冠，他透露：「難度不算高，但路線上下起伏，對體力會有一定的考驗。」

來自屏東的31歲聽障定向越野好手柳旻宏，以48分10秒總排名位居第二，他是在大二時才開始接觸定向越野，他說：「很可惜在第13到第15點比較複雜有點迷路浪費了一點時間。」雖然柳旻宏已經從大學畢業從事行政工作，但他還是固定每周下班練跑步2到3次，一次都會跑10至20公里左右，他謙虛表示：「未來希望可以進到前8當國手！」

來自屏東的全民運代表隊，柳旻宏（左2）拿下亞軍。（中華民國定向越野協會提供）

總排前六，冠軍林煜杰（左3）。（中華民國定向越野協會提供）

定向體驗賽系列桃園站有近250人參賽。（中華民國定向越野協會提供）

資深體育主播田鴻魁（中）帶傷完賽。（中華民國定向越野協會提供）