1名山友日前前往南湖大山的雲稜山屋住1晚，竟在租用的睡袋內發現1件女性內褲，崩潰發文說「1條內褲是多重！難道是黃金做的？帶不走？」其他網友紛紛留言「賺到了，原味內褲現在蝦皮5000起跳」、「半夜偷辦事要攻頂了太暗找不到只好…」、「輕量化裝備」。

該網友在臉書「靠北登山大小事」發文表示，他日前前往南湖大山登山，當晚住在當地的雲稜山屋，在租借的睡袋裡面竟發現「1件女性內褲」，讓他直呼太離譜了，發文稱「為什麼這麼貼身的內褲可以這樣遺忘呢？1條內褲是多重！難道是黃金做的？帶不走？」

1名山友日前前往南湖大山的雲稜山屋住，當晚竟在租用的睡袋內發現1件女性內褲，他崩潰發文說「1條內褲是多重！難道是黃金做的？帶不走？」（翻攝自臉書「靠北登山大小事」）

照片曝光網友紛紛留言「可以拿去驗DNA」、「不要跟我說你有偷聞」、「那是附贈可以沿路綁的布條」、「賺到了，原味內褲現在蝦皮5000起跳」、「半夜偷辦事要攻頂了太暗找不到只好…」、「如果小件一點又帶點蕾絲，是不是就不會張貼尋人啟事」、「下次會不會出現情趣用品」、「至少是女生內褲算不幸中的大幸」、「這可要驗DNA找出兇手了」、「送給下一位幸運兒」、「這麼冷的地方還可以幹大事，實屬不簡單」、「輕量化裝備」、「租睡袋送原味內褲」。