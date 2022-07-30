來自韓國的網美mermaidviviv擁有火辣身材和亮麗外表，經常穿著低胸衣拍照，大方展現胸前豐滿胸器，完美三圍數字皆是女人頂峰。由於瘋狂熱愛健身，她所練出的腹肌視覺快要炸裂，再搭配強勁三圍，讓蠻腰看著變更加纖細，與她天生甜美臉蛋存在極大反差，勁爆身材讓她IG擁有24萬追蹤。

mermaidviviv開副業經營面膜品牌，用一身白皙皮膚來作活廣告，加上她平時就有健身習慣，打扮中空露腰或是穿超低胸服飾，都能讓外觀保持在最好狀態，不僅運動代謝後的膚質或是曲線都無贅肉在身，她也經常曬出穿運動服或在健身房的照片，貼身設計又愛在服裝開洞，透出超雪白肌膚驚呆所有粉絲。

mermaidviviv靠健身練出超健壯身材，讓自己體態更加完美。(圖/mermaidviviv IG)

她特地在IG開健身典藏，紀錄兩年來的健身點滴，其實她本就瘦到皮包骨，腰部側身還可見到明顯骨頭突出，超骨感身材根本美翻，不過好還可以更好，雖然健身過程並不輕鬆，她也搭配皮拉提斯鍛鍊身型，才一周腰圍就從24減到23吋，就這樣過了2年來的重訓生活，終於讓她的體態朝更完美又更進一步。

Mermaidviviv也經常到世界各地遊玩，有著好身材到哪都能放膽穿，還跟大家分享風景名勝的照片，還有各種異國美食佳餚。她的IG至今擁有24.6萬追蹤，經常有粉絲對她誇讚：「哪個比例是怎麼練的」、「魔鬼健身才有這麼棒的身材」、「真的是很漂亮的螞蟻腰」、「看到都以為是P圖來的身材」、「快出道吧」。