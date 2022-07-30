高雄三民區克武路一棟透天厝長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫行，嚴重影響附近環境衛生，高市府環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位，除了先安置居住在此的獨居男子及他所飼養的寵物貓，並協助環境消毒及強制髒亂清理。

整棟透天厝從地下室到5樓的所有空間，幾乎全堆滿了紙箱及雜物，連走路都很困難，環保局長張瑞琿說，由於現場作業空間並不寬敞，隊員只能用接力方式清除、打包垃圾，30日更出動吊車將垃圾從高樓層吊掛清出，歷時5天，髒亂總算全數清除完成。

經統計，從26日起至30日止，環保局共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、1台吊車、4台消毒機具來清理髒亂並加強環境消毒；累計清理31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，還有3部廢棄車輛、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。該名男子所飼養的寵物貓，已交由市府動保處協助安置照顧，另尋獲的現金也已轉交他的親友保管。

任務結束後，清潔隊員也在屋前拍照開心比「讚」，當地寶獅里里長林昆明說，真的非常感謝陳其邁市長及市府團隊大力幫忙，解決了10多年來的困擾，也將結合當地居民製作紅布條表達對市府的支持與感謝。

不過，該處長期未執行環境清潔，環境髒亂的部分環保局已開立14張罰單，針對這次強制髒亂清除，後續將依據《高雄市環境維護管理自治條例》第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用。