「2022大稻埕情人節煙火秀」今晚登場，是全台最具代表性的七夕情人節慶活動，今年以「愛，一直都在」為題，施放480秒絢爛大稻埕煙火。
今晚，淡水河延平河濱公園天公作美，在無風無雲情況下，煙火效果好，璀璨煙火秀讓民眾驚呼連連。北市觀光傳播局表示，今年引進在「日本花火大會」變色花柱，搭配愛心、笑臉、同心環等造型花火，現場配樂「請你嫁給我」、「愛一直存在」、「愛上現在的我」等經典情歌，浪漫指數超高。預估現場約8至10萬人觀賞絢爛大稻埕煙火。
「2022大稻埕情人節煙火秀」今晚登場，是全台最具代表性的七夕情人節慶活動，今年以「愛，一直都在」為題，施放480秒絢爛大稻埕煙火。
今晚，淡水河延平河濱公園天公作美，在無風無雲情況下，煙火效果好，璀璨煙火秀讓民眾驚呼連連。北市觀光傳播局表示，今年引進在「日本花火大會」變色花柱，搭配愛心、笑臉、同心環等造型花火，現場配樂「請你嫁給我」、「愛一直存在」、「愛上現在的我」等經典情歌，浪漫指數超高。預估現場約8至10萬人觀賞絢爛大稻埕煙火。
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