28日發表在《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）一項研究表明，相較視覺、聽覺的重要性，我們時常低估了嗅覺能力，正因它扮演為大腦提供關鍵訊息的角色，若嗅覺能力隨時間喪失，可能間接預告失智症（dementia）初期的症狀。

聞味道這項與生俱來的行為，可以讓人類從煙霧中判斷危險，再到辨別烘烤餅乾的香氣，而嗅覺喪失現象同時也是確診新冠或後遺症引發的症狀，數據顯示，約有20%至35%的COVID患者會經歷。芝加哥大學醫學院針對515名居住在伊州(Illinois)的退休老年人，為期20年的例年檢查，科學家發現一個人的嗅覺能力下降，可能是罹患阿茲海默症的多種症狀，包括大腦灰質（gray matter）部分減少、認知能力變差，以及患癡呆症機率增加。

事實上，嗅覺喪失就像是身體攜帶了ApoE4基因，即一種已知能造成阿茲海默症的遺傳風險。這些變化主要在人腦嗅覺區最為明顯，包括負責情緒的中心「杏仁核」、刺激記憶開關的「內嗅皮質」。

新研究可能促成嗅覺識別檢測的發展，以利及早發現患者的認知障礙。主導該研究、同時也是耳鼻喉科專家賈揚特(Jayant M. Pinto)表示:「嗅覺能力可能是判斷失智症非常好的指標，直接表明大腦特定區域的結構變化。隨時間推移，此能力驟降的人會比那些緩慢下降或維持正常的人身體狀況更差。」

他進一步補充，「藉此若能在40、50或60歲的高危人群中提早發現，將有利納入臨床試驗並開發更好的藥物。」