民進黨新北市長參選人林佳龍今（30）日晚間出席國際青年商會中華民國總會舉辦的「2022北區會員代表大會」，受訪時再抨擊新北市的社宅規劃是0，還稱市府提出的「多元規劃」是沒有聽過的名詞，流於空話，對此新北城鄉局局長黃國峰痛批造謠，並反問：「上網搜尋查證資料有很難嗎？」

林佳龍表示，新北市在推動社宅是相對比較落後，而且市府態度消極，相較於台北市現已有規劃推動1萬9千多戶，而新北市府推動的只有6千5百戶左右，且大部分都是中央在推動。他認為，以新北市人口來看，年輕人這麼多，至少不能夠輸台北市府所規劃的社宅數目。

林佳龍說，未來環狀捷很多場站開發，很多都市更新所回饋的容積獎勵所配的土地，應該落實做社會住宅，可是可以看到，很多都更跟容積獎勵的分配土地都被標售掉了，這對於年輕人的居住正義是很大傷害。

林佳龍指出，在社會住宅政策上，去年就發現新北規畫社宅案中是0，也就是沒規劃新的社宅。他酸說：「最近可能因為我們關心這個議題，新市府開始很緊張，說有7處要開發多元開發，但若到內政部網頁查閱，其實新北市規劃是0，也沒有編列預算」。

林佳龍提及，所以營建署也發了新聞稿，希望新北市府循正常程序進行申辦，另外也看到地方很多都更案跟土地重劃也有配地，但都被標售掉了，甚至是新板特區、土城頂埔，都有這種爭論，「這些土地賣掉之後，會炒高地價跟房價，對年輕人在新北市的居住正義是很大傷害」。

林佳龍批，「多元規劃」是沒有聽過的名詞，確實是流於空話，他稱，新北確實沒有新規畫案，城鄉局所提7處也還沒真正地完成都市計畫，也沒有編列預算，也沒有內政部申辦的項目，「是有一點不實啦」。

新北市城鄉局晚間發布新聞稿駁斥林佳龍說法，局長黃國峰直言，林佳龍與其競選辦公室「再三混淆視聽」，已是造謠。他強調，新北社宅均按部就班進行規劃，所有經公展過後的都市計畫相關資料也全數上網公開，可受公評。

黃國峰反問林佳龍：「上網搜尋查證資料有很難嗎？」他指出，新泰塭仔圳、新店十四張站B單元區、蘆南、蘆北、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等，都已規劃社福設施用地的七處整開區，其中新泰塭仔圳經內政部審竣後發佈實施，並已著手進行可行性研究。

城鄉局指出，新北市是透過多元途徑取得社宅存量，與中央僅以「政府主導興辦之社會住宅」的統計邏輯不同，新北市府多元規劃擴增社宅儲量，除興建中的2241戶，也同時透過容積獎勵捐贈、都更分回等方式，已確定取得1135戶社會住宅，且持續增加中，再加上整體開發利得回饋模式創造的社宅基地，總計將推出至少1.3萬戶社會住宅。