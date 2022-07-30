少子化嚴重衝擊校園，大學不斷廣設，新生人口卻是連年下滑，近幾年來已出現多所學校停招或停辦，除了老師、教授面臨失業，學生也怕選到即將倒塌的「危樓」，然而學者對此表示，這還只是剛開始，估計未來8年恐至少有40所大專院校退場。

據統計，光是111學年度，就已有宜蘭蘭陽技術學院、嘉市大同技術學院、彰化中洲科大與台南台灣首府大學停招或停辦。《ET新聞雲》報導，實踐大學前校長陳振貴表示，20年前教育部開始實施廣設大學政策，卻沒針對未來人口數據進行任何調查，導致高峰期全台有160多所大專院校同時存在，但新生兒從當年30萬不斷下滑，如今僅剩16萬，幾乎腰斬。

教育部數據統計，110學年度大專生有118.6萬人，但預估8年後僵化大幅下滑到104.8萬人，跌幅達到11.6%。全國私校工會理事長尤榮輝對此分析，考慮到學生選擇大學，一定是公立優先於私立，再來才是技職院校，因此118學年度，私立學校學生恐比現在少掉13.7萬人左右。

尤榮輝表示，以目前師生比21.88計算，未來8年，至少將有40所學校倒閉，6000名教師失業，且這還只是保守估計，若情況加劇，中段班的大專院校也可能受到影響，他直言「未來8年是高教陣痛期」，但撐過的學校就會有足夠的競爭力。