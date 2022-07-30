大陸《環球時報》30日報導，歷時5年，備受關注的南非杜省中華公會控告12名當地人在網路上惡意謾罵和仇視華人案件，以華人勝訴告終。南非豪登省高等法院當地時間28日做出終審判決，絕大多數被告被處以5萬至15萬南非蘭特（1蘭特約合新台幣1.82 元）罰金、社區勞動等判決。這是在南非華人華僑數百年來首次就「辱華言論」訴諸司法並取得勝訴。

2017年1月，南非當地人開辦一處農場被曝光非法屠宰上百頭毛驢，並在農場發現5000多張驢皮。在沒有證據之下，英國廣播公司及部分南非媒體將此事扯上中國，認為是中國市場對阿膠的高需求導致驢被虐殺。

當年1月29日這一周，隨著一檔有關驢皮交易的電視節目在南非播出，一些南非網民仇華言論大量湧現。他們在包括南非著名華社杜省中華公會在內的多個臉書帳號貼文，妖魔化華人族裔，侮辱中國人「卑鄙、邪惡」，有人稱要把中國人從地球上「消滅」，有的甚至揚言要「殺死中國人的孩子」？

《環時》報導，「今天的宣判就是要告訴這些人，華人不能被任意侮辱，犯罪的人要為此付出代價」，杜省中華公會主席潘明怡興奮地說，5年前，我們選擇不再沉默，提出控告，並為此不惜精力、財力，就是要為華人討個說法。很高興能得到公正的判決，相信南非華人社區的明天會更好。」

此次無償為辱華言論案提供法律服務的南非華裔律師胡麗珍表示，「盡管南非有《仇恨言論法》這一專門禁止宣揚針對特定人群的暴力的法律，但訴訟之路並不平坦，被告採取否認、拖延、宣稱證據不足等多種手段試圖逃避制裁。我們很欣慰法官今天的判決，它達到了我們90％-95％的訴訟目的。」另據了解，涉事相關媒體及其播出節目之所以沒有被列為訴訟對象，是因為相關責任方已及時做出澄清及道歉，另外其相關報導主要內容尚未觸及南非《仇恨言論法》的判罪標準。

贏得辱華言論案的最終勝利令南非華人華僑歡欣鼓舞。在豪登省高等法院門口，數十名華人華僑代表高舉寫有「戰勝仇恨言論」「自豪中國人」等字樣的標牌表示慶祝。有人喜極而泣，有人相擁祝賀，更多的人選擇在法院門口拍照留念，記錄下這個令南非華人自豪的歷史時刻。當天一早從比勒陀利亞趕來的老華僑孫先生激動地說：「我等這一天好久了，以前我們華人都是低頭做人，現在終於可以抬起頭來了！」

不僅是華人華僑，辱華言論案歷時5年，整個審理過程也令南非各界關注。宣判當天，多家南非媒體現場報導，豪登省高等法院內外均成為關注焦點。在法院門口，原本有其他南非黑人社團的維權活動，當他們了解到華人在辱華言論案中勝訴時，原先的歌舞儀式中加入了祝賀華人的元素，有人還表示，「南非是講求平等的國家，對任何族群的仇視和打壓都不會被接受」。

據報導，南非華人議員孫耀亨在現場指出，今天南非高等法院的判決具有歷史意義。400年來，華人在南非受到各種欺壓，今天的判決代表著南非華人爭取自身權益的勝利。實際上，南非就仇恨性言論進行審判的案例並不多，此次華人勝訴也為南非法律界就此類審判提供一個重要判例依據。更重要的是，這一案件的審理及宣判引發社會廣泛關注，將促使南非不同種族、族群對華人、中國文化更加了解，為華人華僑更好融入當地社會創造有利條件。