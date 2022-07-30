新北市長侯友宜今天出席國際青年商會辦理的「北區會員代表大會」，離開現場時和在場青年互動，有人高喊要他「選總統」。對此，民進黨總統參選人林佳龍認為，這是侯很尷尬的問題，呼籲侯應該要很正式、誠懇地跟社會說明。
侯友宜今天致詞時，青商會在後方大螢幕特地放上了侯友宜的「改變的勇氣」照片當作背景，他在致詞的最後，感性向大家道謝，讓他有機會和各位報告，「期待大家一起攜手合作，好好的努力，台灣一定更美好，大家說對不對？」，現場頓時掌聲雷動。
侯友宜離去時和在場青年互動，有名青年更多次高喊「選總統了啦！」侯也笑著和他握手，並回應「還沒卸任」後，便離開現場。
侯離開20分鐘後，林佳龍也抵達會場，他受訪時說，這是侯友宜很尷尬、在迴避的問題，因為他和侯現在是在選新北市長，可是外界也都很關心侯是不是會選市長又選總統。
林佳龍說，這個問題侯應該要很正式、很誠懇地跟社會說明，「不然我想韓國瑜現象當時引起的爭論，跟耗損的社會成本也是相當地大」。
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