台中李先生一家四口扮殭屍跟鬼。（曹婷婷攝）

南美館志工扮成金童玉女紙紮人。（曹婷婷攝）

黃偉哲及多名網紅醫師、網紅等人一起扮裝扮鬼臉。（曹婷婷攝）

黃偉哲及多名網紅醫師、網紅等人一起扮裝扮鬼臉。（曹婷婷攝）

黃偉哲（左二」及高雄市議員黃捷（右二）都以鬼滅之刃為扮裝主題。（曹婷婷攝）

觀旅局長郭貞慧扮成禰豆子。（曹婷婷攝）

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」掀起國人一波朝聖殭屍熱潮，館方也在農曆鬼月加開3場Cosplay午夜專場，首場「破地獄之頭過身就過 」今晚9點登場，台南市長黃偉哲扮裝《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎，偕同高雄市議員黃捷扮成香奈乎及多名網紅醫師一同Cosplay，現場氣氛超嗨。

南美館「亞洲的地獄與幽魂」農曆鬼月限定3場午夜場，首場百鬼漫遊cosplay今晚9點登場，由黃偉哲、觀旅局長郭貞慧、網紅郭鬼鬼、ICU醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、麻的法課邱豑慶醫師等人扮裝，黃偉哲也率眾人扮鬼臉合影留念，遭虧「是扮鬼臉不是裝可愛」，不少參與民眾都說，很好玩，一點都不可怕。

黃偉哲說，今晚很像是萬聖節Party，就像一場同樂會，感覺大家都玩得很開心。他也宣布，每年9月第3個周末「全國古蹟日 」未來將是「Cosplay日」，歡迎各界好友都能來台南扮裝，暢玩台南古蹟。

今晚活動吸引許多民眾報名，台中李先生帶著妻小一家4人「裝鬼」，李先生跟兒子扮殭屍，李太太跟女兒則裝成女鬼，4個人覺得難得有這種機會，南美館一開放就立刻報名。最有趣的是，李太太到場還巧遇嫁到高雄的胞姊也正好來南美館逛展，以女鬼裝扮嚇外甥，外甥抱著媽媽不敢看，結果女鬼露出真面目「是我，阿姨啦！」胞姊當場驚呼「怎麼會是妳？太巧了！」

南美館志工巧扮成紙紮的「金童玉女」，唯妙唯肖相當吸睛。不少民眾多以殭屍為主題扮裝，整館到處是殭屍但一點也不可怕，館方也設計小遊戲「與鬼同樂」，有民眾形容「很像開趴，是鬼月難得體驗。」

南美館表示，Cosplay3場活動時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」選在鬼門開隔天7月30日舉行；「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。