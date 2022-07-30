黃文成里長遺體運抵新湖漁港，在場等候的家屬哭斷肝腸。（金門海巡隊提供）

黃文成里長遺體今晚運抵新湖漁港，在場等候的家屬哭斷肝腸。（金門海巡隊提供）

金門復國墩海域昨晚傳出小舢舨出海作業遭遇意外，落海失聯的金沙鎮里長黃文成漂往大陸圍頭海岸，遺體在兩岸紅十字會居間協助下，今晚由民間船隻運回金門，讓原本期待他平安歸來的家屬哭斷肝腸，親友也十分難過遺憾。

黃文成里長平日服務盡心盡力，十分熱心地方公益事務，獲得極佳的口碑，自他昨晚傳出獨自駕駛小舢舨出海作業失聯後，全島各地親友都盼望他能平安脫險，但是今天中午仍傳出不幸消息，臉書平台湧現大量悼念留言。