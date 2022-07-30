因疫情停辦2年的中職明星賽今年回歸，首戰明星隊靠著老將王勝偉雙安帶領下，以3比1擊敗中華隊，這也是王勝偉繼2013年後生涯第2度拿下明星賽MVP。

這次明星賽賽制延續2019年採取「中華隊vs.明星隊」的方式進行2場對抗，首戰中華隊推出古林睿煬先發，明星隊則由德保拉應戰。首局明星隊開路先鋒王勝偉一下場就敲出三壘安打，再靠陳子豪高飛犧牲打先馳得點。

3局上明星隊攻勢再起，面對中華隊第2任投手胡智為，2出局後陳子豪、林智勝連續2支二壘安打助隊再添2分，取得3比0領先；反觀中華隊遭到明星隊投手群壓制，前5局只有1支安打，直到6局下才終於破蛋。

雖然是表演性質的明星賽，但賽前明星隊總教練林威助還是告訴年輕球員要全力以赴，因為教練團都有在觀察，「大家也都很積極。」賽前就說是要來贏球的王勝偉也兌現承諾，個人單場雙安扮演稱職的開路先鋒，帶領明星隊旗開得勝。

賽前林智勝笑說這次明星賽像是OB中華隊加國際聯隊，王勝偉聽聞後笑著說：「只有他是OB，不要把我們拉下水，我們還有很多年輕球員有機會成為國家隊。」他鼓勵年輕球員每場比賽都是證明自己的機會，不要放棄、要好好表現，「我也是報持這樣心態在努力。」

今天明星賽前王勝偉還參加「野手速球王」，但他直呼不會累，反而像是回到28歲，他開玩笑說：「雖然速球王有落後人家一點點，但沒有很多，人家150我141公里，差一點點，回到十年前我可能也有150公里。」

明星隊總教練林威助也說：「賽前有告訴年輕球員，明年有正式國家隊，教練團都有在觀察，大家也都很積極。」明天明星隊預計推出統一獅洋投布雷克先發，中華隊則是富邦悍將江少慶。