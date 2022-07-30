好市多商品再出包！1名網友在好市多買了1組1千片拼圖，拚到最後發現少1片，聯絡客服後，對方回應可以寄新的整組拼圖，由該網友找到缺失的該片後，再將新拚圖辦退貨，該網友之後真的順利找到該片拼圖，但一拚上卻傻眼了，因為圖案根本對不上，上頭人物當場複製成雙胞胎。

該網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，他日前確診在家隔離，買了好市多的1千片拼圖消磨時間，沒想到拚到最後發現缺了1片，好市多客服稱有2種方案，其一是整組退貨，對方會寄全新商品，其二是好市多先寄來新商品，原PO從新商品中找到缺失的該片拼圖，再將新商品辦退。

拼圖少1片，客服回應寄新的拼圖，由該網友找到缺的該片，該網友之後真的找到該片，但拚上卻傻眼了，因為圖案對不上，上頭人物當場複製成雙胞胎。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

該網友因為不想要整組重新拼，選擇方案2，日前終於收到新的拼圖，並真的找到缺失的該塊小拼圖，沒想到拚上後根本無法與原圖「相符」，原本圖案上的女子當場「複製」了，原PO笑說雖然聽說模板多少會有誤差，但還是碰碰運氣，雖然找到了，「但…我只要那袋麵包啊」

其他網友留言「結果會不會為了找那片，默默的把另一組也拼完了…」、「這真是個神奇的產品，有的拼完多了一片，有的少了一片，還切割不同」、「秒變特別版，好好留著」、「真心建議拼圖組的朋友們，可以開個尋親版，來個認親大會，互相找找失散的那一片」、「缺片也有缺片的美！錶起來留做紀念」。