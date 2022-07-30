民進黨台北市長參選人陳時中今（30）日公布競選標語「把事做好」，被國民黨質疑是抄襲新北市長侯友宜一貫態度「好好做事，不拚政治」，對此侯友宜則大方回應「歡迎大家一起好好做事一起拚」。

國民黨發言人江怡臻今天指出，陳時中的競選標語「把事做好」抄襲侯友宜，因為侯就任至今，就不斷強調「把事做好」，一貫的態度就是好好做事，不拼政治，這樣才是真正對市民好。

江怡臻批，現在還是防疫期間，陳時中身為中央防疫指揮官，卻落跑去選舉，完全不是「把事做好」的態度，這次公布的主視覺和標語，根本就是「自我打臉」。

侯友宜今天出席活動時，有記者問說，陳時中的「把事做好」以及新北市長參選人林佳龍的「翻轉新北」，疑似都像是抄襲他之前講過的內容，請問他怎麼看？對此侯友宜僅回了一句：「歡迎大家一起好好做事一起拚」。

至於蘇貞昌意有說指地說，地方被補助的時候非常高興，因為選舉就冷言冷語，或感謝都不講，這種前恭後倨的態度不好，侯友宜則回應：「台灣需要更多的團結力量，你好、我好、大家一起好，我們一起努力為這塊土地認真好好打拚做事」。