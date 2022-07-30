民進黨桃園市長參選人林智堅目前正深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，外界甚至開始傳出民進黨考慮「換堅」。而高嘉瑜日前因為憂心林智堅負面聲量的外溢效應，在選情上恐釀成北北基桃竹「一屍五命」，甚至有人擔心是否也會影響到林智堅的指導教授、國安局長陳明通。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在今（30）日時也直呼「陳明通是人生結束啦，現在變臭人」，引發討論。

林智堅的指導教授、國安局長陳明通23日也發4000字聲明力挺，強調林是論文的原創者，且自稱受到前中研院院士胡佛影響等等。陳明通聲明表示，自己「受到指導教授、前中研院院士胡佛影響，因此要求學生使用別人所蒐集的資料時要忠於原先設計的理念，即使說明起來與原先設計者差別不大也沒有關係」；陳明通並稱林智堅和余正煌兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，「在「『作性定義』當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題」、「所以我要再次說明林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似跟我的教學及指導學生論文寫作有關，外界認為文字相似、語法相同就是『抄襲』，這完全是『去脈絡化』的說法」。

吳子嘉今日就在網路節目《董事長開講》中回擊，有網友認為「若年底選舉真的造成一屍五命，是否會影響到陳明通的官位及林智堅的政治前途？」對此，吳子嘉回應表示，「陳明通不是官位亨通，是人生結束啦，從台大教授現在變臭人，這才是大問題」，吳子嘉也直言「林智堅是馬上變成美利堅，落跑。我跟你保證，林智堅以後怎麼敢在台灣待，跑美國去了，我跟你講，哪有政治前途這種事」。