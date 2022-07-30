職場上，有些人明明工作能力超強，卻因為自己的處事原則或個性，被貼滿許多擺脫不掉的標籤，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，處女座、獅子座、天蠍座、天秤座、水瓶座、白羊座的人，雖然工作上表現亮眼，卻容易被同事、主管貼標籤。

▍處女座「挑剔個性，難以共事」

處女座對於處理事情的龜毛程度，常讓身旁同事大翻白眼，心中大喊「你到底還要多久」，因此總是被貼著愛挑惕的標籤。其實，你奉行「魔鬼藏在細節裡」的道理，像是一份思考周全的企劃案，都是經過你反覆推敲後才得出的結果，反觀其他同事在情急之下交出的企劃案，就能看出你的細緻與無懈可擊，而你也會一次又一次的追求突破，他人也只能在一旁感嘆，「只有處女座能夠超越處女座」。

▍獅子座「爭功諉過，高調做人」

天生自帶高調光環的獅子座，時常得面臨躺著也中槍的窘境。你有著與生具來的領導風範，只要下達指令，他人就會自動將事情做好，最後即使你不去爭，功勞也會落到你身上，因為主管往往只看到獅子座運籌帷幄的光芒，而忽略了其他默默低頭做事的人。面對這樣無奈的情況，也許你可以在適當的時候，例如在下午茶時間，主動掏腰包為大家買單，感謝大家的協助，不但能化解他人的敵意，還能順便起到收買的效果。

▍天蠍座「腹黑記仇，不能得罪」

天蠍座的氣質裡帶點神秘又無法捉摸的氣息，看起來城府深沉，讓人捉摸不透害怕工作上會被你擺一道，就只好先發製人，偏偏你一生氣起來就是比較嚇人，因此容易被貼上腹黑又愛記仇的標籤。事實上，你只是容易看到藏在事情底下的真相、洞悉他人的想法，但覺得沒有必要說破，靜觀其變就好。你能做的是體諒身旁那些心臟小顆、經不起驚嚇的人，畢竟不是人人都跟你一樣靠氣質就能殺人啊！

▍天秤座「猶豫不決，性格反覆」

永遠都在追求平衡的天秤座，給人猶豫不決、反反覆覆的感覺，是個遲遲不肯做決定的慢郎中，搞得其他人急跳腳。其實，你是在思量任何一種可能性，不是只有考量好壞對錯，就連中間模糊地帶可能會涉及的範圍，你都會全部推敲一番，只為做出最有利於所有人的決策。下次，若你又遇到身邊那些急性子的同事、朋友催促著做決定時，記得請他們給一個期限，你絕對會在時間截止的那一刻做出近乎完美的決定。

▍水瓶座「標新立異，很難妥協」

天生不按理出牌的水瓶座，常常語出驚人或是提出一些破格的理念，讓身邊的人搖頭嘆息、捏一把冷汗，甚至很難達成共識。事實上，當身邊的人思維還停留在既定的思考與框架中，你總是能夠看到框架之外的東西，只是你另類的觀點往往為旁人帶來震盪，讓他們產生一種「我怎麼從來沒這樣想過的」的感覺。下次遇到有人質疑你的時候，大膽用行動來證明的你的想法吧！

▍白羊座「脾氣暴躁，不太靠譜」

急性子的白羊座時常給人脾氣暴躁、容易衝動行事的既定印象，不過，那是因為你有著過人的行動力，想到什麼就做什麼，當其他人待在原地空想、思考該怎麼做的的時候，立馬行動的你往往可以在執行的過程中，遇到問題就馬上修正，快手快腳的你讓事情迅速就能得到解決，還能多出悠閒的時間喝咖啡、吃點心，旁人只能怨嘆自己手腳太慢跟不上你。