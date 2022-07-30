女星蔡瑞雪(Snowbaby) 就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被封為「北一女神」，後來創立個人YouTube頻道，2017年還到南韓選秀節目《偶像學校》參賽，雖因語言問題未能如願出道，知名度也因此大增，後來改朝戲劇領域發展，演技受到肯定，至今IG超過71萬人追蹤。

蔡瑞雪29日在IG釋出嘴含「卡祖笛」的影片，可見到她俏皮化身「眼鏡妹」，戴上金邊細框眼鏡，轉過身才露出身體正面部位，穿著灰色背心的她，衣服材質設計有些貼身，勾勒出她豐滿的胸前弧度，而在她嘴裡吹奏著一支動漫歌曲，並要大家猜：「你們知道這是哪首歌嗎？」熟悉的旋律也讓粉絲們當場嗨翻。

「真相只有一個」，立刻有粉絲猜中正解，原來這首旋律正是《名偵探柯南》的主題曲，之所以蔡瑞雪變身為眼鏡妹，正是為了更貼近柯南的眼鏡裝扮，神還原出原著造型，平時現身不戴眼鏡的她，戴眼鏡後氣質滿點，還多了點睿智的女人味，只可惜她自己也說道：「可能等等就會刪了」，想看女神另一番風味打扮還得趁早。

此則貼文一經PO出，網友紛紛留言：「厲害的女柯南大正妹」、「怎麼那麼巧，我在看柯南」、「太簡單了～唯一看透真相智慧確過於常人」、「瑞雪怎麼變搞笑女了」、「影片很好看，真會叫吹得很精采」、「感覺隨時有麻醉針會射出來」、「天啊這個造型～超級知性」，而她也藉著小小才藝成功取得眾人讚賞。