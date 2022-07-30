2022年中職明星賽首戰明星隊以3比1擊敗中華隊，兩隊球員都拿出看家本領，認真面對比賽，但過程中也出現逗趣畫面，像是拿莫・伊漾遭觸身球後故意倒地；郭天信連兩球自打球，連在明星隊執教的味全龍總教練葉君璋也忍不住跑上場關心。

這次明星賽賽制延續2019年採取「中華隊vs.明星隊」的方式進行2場對抗，首戰中華隊推出古林睿煬先發，明星隊則由德保拉應戰。雖然是表演性質的比賽，雙方球員仍是十分認真面對比賽，但過程中也出現有趣的畫面。

拿莫在第2局遭到胡智為觸身球，他停頓了一下後倒地假裝痛苦，9局下中華隊最後反攻，郭天信打擊時連續2顆自打球讓葉君璋也忍不住上場關心。

賽後被問到此事，葉君璋開玩笑說是假裝關心一下，但事實上葉總是口是心非，「第一顆自打球後我就在想會不會有第二顆，果然又有第二顆。看得出來大家都很拼，很多年輕球員加上又有這麼多球迷加油，一定會想要有熱血表現，但畢竟在球季中，還是要注意一下。」

被問到今天自家味全龍的球員中有誰表現比較好？葉總開玩笑說郭天信2顆自打球表現很好，另外還有陳冠偉也不錯，「拿莫也不錯，每個打席都換一個人在模仿，從張泰山、陳琦豐學到林泓育，守備還學林智勝。」