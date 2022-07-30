位於台中市南屯區知名景點「彩虹眷村」，之前才傳出與經紀人間的合約糾紛，台中市文化局傍晚發現部分眷村內彩繪牆面被破壞，有人以各種顏色的油漆潑灑在彩繪牆上、毀壞原有創作，目前警方已帶回涉案的14人，文化局也將提告，同時會努力恢復牆面的原有彩繪樣貌。

文化局表示，今天傍晚發現彩虹眷村的彩繪牆遭破壞後，立即向警方報案，當地員警到現場帶回涉案的14人，目前懷疑可能與文化局不再與業者續約有關。

彩虹眷村是舊有土角厝，屋齡有50年，許多牆面都出現龜裂情況，文化局預計從8月1日開始進行彩虹眷村加固工程，工期約半年，本月25日才發文通知彩虹文創業者，要求限期內遷出並保持彩繪牆面現況。

未料，文創業者今天陸續搬走財物後，又疑似找人以油漆潑灑牆面，文化局強調，目前彩虹眷村彩繪牆的智慧財產權問題正在法院審理，市府對於這種破壞彩繪牆的行為一定提告，展現捍衛文化建設與資產的決心。