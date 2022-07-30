大陸央視新聞30日晚報導，今年4月以來，大陸中央網信辦會同相關部門開展為期3個月的「清朗·整治網路直播、短視頻領域亂象」專項行動，集中整治「色、醜、怪、假、俗、賭」等違法違規內容呈現亂象，從嚴整治功能失範、「網紅亂象」、打賞失度、違規營利、惡意行銷等凸出問題。已行政處罰1200多萬元（人民幣，下同）。對存在傳播有害不良訊息問題的快手、嗶哩嗶哩、虎牙等平台，依法予以約談、限期整改、責令關閉帳號、罰款等處置處罰。

專項行動期間，各直播、短視訊平台積極開展自查自糾，針對問題全面深入整改，依法依約主動處置處罰違規行為。抖音、淘寶、微信視訊號等16家重點直播、短視訊平台共處置違規直播間56.3萬個，清理違規短視訊235.1萬條，關閉違規用戶帳號12萬個，處置處罰違規主播、短視訊帳號21.86萬個，推動網路直播、短視訊行業資訊內容呈現面貌實現初步改觀。

為解決連麥比賽（PK）低俗惡俗懲罰屢禁不絕問題，抖音、陌陌等取消連麥比賽（PK）懲罰環節；為減少對普通用戶非理性消費的刺激，騰訊、鬥魚等取消跨直播間充值打賞廣播功能；為進一步加強未成年人網路保護，百度、網易等通過建立便捷通道、簡化申請材料、縮短退款時間等方式，積極解決未成年人使用成年人帳號打賞問題；為更好維護網路行銷秩序，淘寶、京東等加強帳號和內容管理，從嚴處置處罰虛假宣傳、惡意行銷等違規行為等等。

整治期間，各級網信部門根據網民舉報、督導檢查、網上巡查發現的線索，依法查處存在資訊安全管理漏洞、問題整改不及時不徹底的網站平台134件次，予以行政處罰1200多萬元。其中，對存在傳播色情引流、低俗庸俗、暴力謾罵、誘導打賞等有害不良訊息問題的快手、嗶哩嗶哩、虎牙等平台，依法予以約談、限期整改、責令關閉帳號、罰款等處置處罰；對集納傳播淫穢色情、賭博等違法訊息的葡萄美女直播、雪月直播、萌果直播等106個直播、短視訊平台，依法予以下架關停，並將其經營主體納入應用程式開發者黑名單。

地方網信部門約談網站平台、服務機構等經營主體2萬餘家次，督促屬地直播、短視訊平台依法處置處罰存在違規問題的10萬粉絲以上帳號3335個，其中永久關閉1391個；依法處置處罰存在違規行為的服務機構1061個，其中永久清退256個。

報導稱，整治網路直播、短視訊領域亂象不是一朝一夕之功，需要持續保持高壓嚴管態勢，堅持標本兼治、久久為功。網信部門將督促指導直播、短視訊平台持續優化重點功能、規範重點環節、健全制度機制，不斷加大對違法違規行為的打擊力度，推動網路直播、短視訊行業規範健康發展，更好維護人民群眾合法權益。