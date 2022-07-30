銅、鎳、鋁等國際貴金屬價格上漲，光去年度中央造幣廠生產硬幣原料成本，4類硬幣就分別上漲12.5％至32.98％不等，以鎳為主體的5元與10元幣，原料成本更分別增加32.98％與32.94％，幣材總成本增加2.61億元，審計部要求改善。

中央銀行允諾，將持續關注國際金價價格走勢，並在符合政府採購法令及相關作業規範下，審慎研擬更為彈性的的最佳採購策略，分散採購風險；此外，也將把汙損幣回爐重鑄、回籠幣分類再流通，降低鑄幣成本，減緩中央鑄幣廠營運衝擊。

因全球經濟復甦帶動需求成長，中國大陸限制冶煉等高汙染產業，國際金屬價格上漲，導致金屬價格上漲。近期又因俄烏戰爭爆發，金屬供應短缺、能源價格大漲，導致歐洲電價高漲，屬高耗能產業的鋁生產商減產或停產，貴金屬上漲。

倫敦金屬交易所今年3月底，銅、鎳、鋁現貨價格較去年底分漲6.12％、59.95％、24.84％，讓中央造幣廠預估1元、5元、10元與50元幣光原料成本就將分增16.64％、32.98％、32.94％與24.84％，以去年度硬幣生產量估幣材總成本將增近2.61億元，已達去年度總生產成本16.43％。

世界銀行今年4月更示警，俄烏戰爭推升能源價格，再加上鋁生產國智利缺水、祕魯缺工與中國大陸等先進經濟體基礎建設帶動金屬需求，預估全年銅、鎳、鋁現貨價將較去年底分漲14.77％、57.75％、25.92％，銅、鋁漲幅還超過3月統計。