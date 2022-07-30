民進黨桃園市長參選人林智堅目前正深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，外界甚至開始傳出民進黨考慮「換堅」。對此，前扁辦主任陳淞山29日就表示，「林智堅的論文案已是『死局』」，若是不快刀斬亂麻「換堅」並立即提名新的桃園市長候選人，那民進黨在苗栗以北的北台灣，幾乎就是全盤皆墨，好幾年內都難以翻身。

根據《美麗島電子報》的報導指出，陳淞山認為，林智堅論文案的真相或許還有各說各話或另有內幕的模糊空間，但民進黨的「黨品」與「黨格」早已因而蕩然無存。陳淞山更坦言，2024總統及立委大選也將因此遭受嚴重波及連動，受傷慘重，政權難以維繫確保，陳淞山強調，「換不換堅是民進黨自己的家內事，誰闖的禍誰就該出面加以解決」，若是繼續圍繞在「論文門」與「棒球門」的選戰議題，那民進黨北台灣的縣市長候選人不論再提多少政見都沒用，尤其是在年輕選票與中間選票大量流失的情況下，陳淞山還預言，「民進黨在苗栗以北的北台灣，幾乎就是全盤皆墨，好幾年內都難以翻身」。

陳淞山說，「快刀斬亂麻『換堅』並立即提名新的桃園市長候選人就是『唯一』的作法」，其他「不登記台大碩士學歷」或「放棄台大碩士學位」都沒有用，如同「脫褲子放屁」，陳淞山更呼籲「民進黨是該『換堅』斷尾求生，不要再硬拗到底了！」他也坦言，林智堅也該自己出面道歉認錯，宣布放棄參選並退出政壇了！這是「唯一」可以救黨救台灣的止血方法，陳淞山認為，沒有其他的詭辯或政治操作可以渡過此次政治難關。

最後陳淞山坦言，而能做出這樣的政治決斷就是蔡英文總統，倘若還瞻前顧後猶豫不決，那民進黨也自然就會淪落為宛如金光黨的「詐騙政黨」，陳淞山指出，「換堅」只是開始的第一步，如何重拾人民的信任與信賴才是真正的重點，「否則這個『執政的破口』一旦演變成潰堤成災，最後變成『動搖國本』的政治災難，屆時就連神仙真的也救不了台灣」。